Un Posto al Sole, anticipazioni 14 luglio: Alberto torna da Gianluca per dirgli della storia con Anna

Alberto è pronto a dire tutto a Gianluca, e per questo motivo tornerà a Napoli insieme ad Anna; intanto Rosa non sa più come nascondere ciò che ha scoperto sul fratello a Manuel. È quello che accadrà nell' episodio di martedì 14 luglio di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da trent'anni.

L'appuntamento è su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La Procura avvia le indagini sul furto a Palazzo Palladini e gli interrogatori di Raffaele, Eduardo e Stella mettono Grillo in seria difficoltà: il poliziotto perde le staffe con il pm, rischiando di compromettere sia Eduardo sia se stesso. Nel frattempo Alberto convince Anna a confrontarsi con Gianluca, ma lei preferisce rimandare il rientro a Napoli. Sul fronte sentimentale, dopo la seduta dal sessuologo, il rapporto tra Bice e Massaro continua a deteriorarsi, con possibili ripercussioni anche su Guido e Mariella.

Anticipazioni 14 luglio: Alberto torna da Gianluca per dirgli della storia con Anna

Un posto al sole: Rosa

L'avvocato Palladini ha preso una decisione: intenzionato a raccontare tutta la verità a Gianluca, Alberto rientra a Napoli insieme ad Anna, ma gli eventi prenderanno una piega ben diversa da quella che aveva immaginato.

Intanto Stella, ormai consapevole di aver perso definitivamente Eduardo, sprofonda nella disperazione. Rosa invece, costretta a fare i conti con il divieto imposto da Damiano, non sa più come gestire Manuel: anche se i genitori continuano a tenerlo lontano da Sabbiese infatti, il ragazzino non fa che chiedere di rivedere lo zio.

Veniamo infine a Bice e Massaro, il quale scoprirà che seguire alla lettera i consigli del sessuologo potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol. Per Bice invece, arriverà il momento di guardarsi dentro e mettere in discussione le proprie certezze.