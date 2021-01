Un posto al sole anticipazioni 14 gennaio 2021: l'idea di Filippo mette nei guai Serena

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai3 alle 20:45, Filippo, viste le condizioni di Leonardo, decide di mettere in mezzo anche Serena: anticipazioni.

Leonardo è in condizioni precarie, Filippo si convince a chiamare Serena dandole istruzioni per risolvere la grave situazione in cui si trova. Mentre Lara, sopraggiunta per caso, intuisce quello che sta succedendo, Roberto vorrebbe agire di testa sua, e potrebbe innescare una pericolosa deriva. Vittorio fa un appello ad Alex per convincerla ad accettare il lavoro. Salvatore si sfoga con Mariella sulla sospetta ritrosia di Bruno ad invitarlo a casa sua. Alberto confessa a Barbara la verità sul suo mancato trasloco: un ultimatum di Clara.

