Un Posto al Sole anticipazioni 14 febbraio: è amore tra Rosa e Pino, Rossella reagisce alle molestie di Fusco

Ecco cosa vedremo domani, venerdì 14 febbraio, in Un Posto al Sole su Rai 3. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.50, si tratta della più longeva soap della tv italiana.

Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap incentrata sulle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. In questa puntata, in onda domani 14 febbraio, vedremo Rosa finalmente serena dopo tanto tempo. Ma scopriamo meglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Nella puntata di giovedì 13 febbraio, abbiamo visto Rosa si è avvicinata a Pino. Se in un primo momento, in difficoltà, aveva cercato il sostegno di Damiano, presto si era accorta che il ragazzo era distante e poco interessato ai suoi problemi. Al contrario di Pino, che invece si era dimostrato molto vicino a Rosa. Micaela nel frattempo, si era chiarita con Samuel: convinto che la sua ex avesse trascorso una notte con Fausto, si era dimostrato molto contrariato.

Anticipazioni: è amore tra Rosa e Pino, Rossella reagisce alle molestie di Fusco

Ecco invece cosa vedremo domani, nella puntata di venerdì 14 febbraio. Iniziamo proprio da Rosa, sempre più presa da Pino: dopo aver riflettuto sui suoi sentimenti, si lascerà andare. Rosa potrà così sentirsi serena dopo la travagliata relazione con Damiano, anche se le vecchie insicurezze rischiano di tornare a galla. Intanto Rossella è pronta per un incontro cruciale che la porta a riflettere sul suo percorso professionale: dopo un periodo di forte ansia, sarà finalmente in grado di affrontare e reagire alle molestie di Fusco. Infine, Micaela. Samuel capisce che la Cirillo non è stata del tutto sincera sulla presunta notte passata con Fausto.

Un Posto al Sole è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. È in onda dal 21 ottobre 1996.