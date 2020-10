Un posto al sole anticipazioni 13 ottobre 2020: Filippo resta accanto a Serena, ma Leonardo...

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda martedì 13 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, Filippo resta accanto a Serena in ospedale, ma non fa i conti con l'arrivo di Leonardo: anticipazioni.

Un posto al sole torna martedì 13 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Dalle anticipazioni scopriamo che il malore di Serena potrebbe essere l'occasione per stabilire nuovi equilibri.

Filippo decide di accompagnare Serena in ospedale, Leonardo apprende che la ragazza si è sentita male e si precipita: sarà l'occasione per un duro e decisivo confronto con Filippo?

Dopo il teso confronto, Marina e Fabrizio si riavvicinano, mentre tra Roberto e Lara è in atto un sottile gioco di seduzione reciproca.

Silvia osserva l'interazione tra Rossella e Ilaria, la compagna di studi, e si preoccupa che la figlia subisca troppo i ritmi di studio imposti dall'amica.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per martedì 13 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.