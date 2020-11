Un posto al sole anticipazioni 13 novembre 2020: amicizia al capolinea tra Niko e Leonardo

Un posto al sole torna venerdì 13 novembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Niko sembra allontanarsi sempre di più da Leonardo.

Tra Michele e Silvia prosegue un clima di tesa incomunicabilità, Rossella avrà una giornata molto difficile. Niko reduce dal suo colloquio di lavoro e si mostra freddo con Leonardo, la loro amicizia inizia a vacillare? Bice persevera nei suoi propositi vendicativi con Cotugno ma a farne le spese sarà Mariella, che se la prenderà a sua

volta con Guido.

L'appuntamento con l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, venerdì 13 novembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.