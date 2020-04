Un posto al sole anticipazioni 13 aprile 2020: Guido riuscirà a liberarsi di Isabella?

Un posto al sole torna lunedì 13 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni ci riportano al "dramma" di Guido con Isabella.

Greta tenta in tutti i modi di trovare uno spiraglio in Ferri ma lui continua a tenerla a distanza, fino a proporle un accordo economicamente vantaggioso ma moralmente distruttivo. Angela è in attesa del momento giusto per parlare con Franco di Nunzio, Renato è deluso perché i suoi figli non si sono ricordati della festa del papà. Guido è sempre più soggiogato da Isabella che si impone come sua fidanzata, finché Andrea non gli suggerisce la soluzione migliore per liberarsi di lei.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per lunedì 13 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.