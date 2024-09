Un Posto al Sole anticipazioni 12 settembre: Alberto teme la vendetta di Torrente, per Ida si mette male

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 12 settembre su Rai 3, alle 20:50: Diego conforta Ida. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su RaiPlay

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Silvia non salva il matrimonio di Guido e Mariella

Lucia Cimmino ed Eugenio Nicotera, determinati a scoprire chi ha tradito il programma di protezione e ha svelato il nascondiglio di Eduardo Sabbiese, il boss che si era pentito, sono immersi nelle indagini. Il loro compito è arduo e ricco di ostacoli, ma entrambi sono ben consci che il tempo è un fattore cruciale.

Nel frattempo, Alberto Palladini si sente in trappola, la sua preoccupazione principale è Torrente, che non perdonerebbe mai il suo tradimento. L'uomo si era messo d'accordo con il boss della cammorra , per vendicarsi del compagno dell'ex moglie aveva rivelato il nascondiglio di Eduardo a Torrente, ma poi ha cambiato idea.

Alberto si è infilato in una situazione molto pericolosa

Intanto, al tribunale, al processo sulla vicenda di Tommaso Ferri, la testimonianza di Magdalena minaccia di compromettere la reputazione di Ida, che si sente sempre più isolata e spaventata. Le parole di Magdalena, come la ragazza aveva temuto, rischiano di distorcere la verità, dipingendo Ida in una luce negativa agli occhi del giudice. Diego, sempre premuroso e sensibile, è al suo fianco, cercando di rassicurarla e invitandola a non perdere la fiducia.

Sul fronte personale, Guido e Mariella sembrano ormai distanti, nonostante i goffi tentativi di Silvia di riavvicinarli. Il loro matrimonio appare ormai consumato dalle incomprensioni e dalla mancanza di dialogo, il ritorno di Claudia è stato il colpo di grazia. Lei e Guido hanno deciso di viversi la loro storia