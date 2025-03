Un Posto al Sole, anticipazioni 12 marzo: Fusco catturato, Gennaro Gagliotti entra nel pc di Michele

Continua l'agonia di Michele Saviani, ferito all'ospedale mentre Fusco sparava all'impazzata nel reparto. Tutti i personaggi si stringono intorno al giornalista, tranne uno: Roberto Ferri.

Ecco cosa vedremo nell'episodio di Un Posto al Sole in onda domani, mercoledì 12 marzo, su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Fusco

Nell'episodio precedente abbiano visto amici e parenti stringersi intorno alla famiglia di Michele Saviani; intanto, Fusco era in fuga con la polizia alle calcagna.

Mentre tutti erano preoccupati per Michele, in bilico tra vita e morte, Roberto Ferri si metteva alla ricerca di un sostituto per Radio Golfo 99, confermandosi ancora una volta una persona cinica e senza umanità.

Nel frattempo, la tragica situazione del Saviani ha giovato a Gennaro Gagliotti: senza il giornalista alle calcagna infatti, l'uomo può fare gli interessi dell'azienda.

Anticipazioni 12 marzo: la polizia cattura Fusco, Gennaro Gagliotti si libera delle informazioni di Michele

Gennaro Gagliotti

Questo è quanto invece accadrà nell'episodio di domani. Damiano e la sua squadra riescono finalmente a trovare Fusco, ma l'uomo oppone resistenza e per la polizia non sarà facile convincere il primario ad arrendersi.

Intanto all'ospedale tutti sperano per Michele, aspettando che la situazione si sblocchi e il giornalista si svegli dal coma.

L'occasione è perfetta per Gennaro Gagliotti: mentre tutti pensano a Michele, lui può approfittare del momento per accedere al suo pc e cancellare tutto il materiale raccolto contro di lui. Di fatto, Gagliotti elimina tutte le informazioni dell'inchiesta sui Cantieri che Michele stava portando avanti.

Veniamo infine a Manuela, che dà una mano a Silvia coprendo i suoi turni al Caffè Vulcano, ma sacrificando così il tempo che dovrebbe dedicare allo studio. Niko, venuto a sapere delle sue difficoltà, decide di aiutarla e le dice che ci penserà lui a seguire Jimmy con i compiti.