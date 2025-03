Un Posto al Sole, anticipazioni 11 marzo: Michele ancora in coma e Gennaro Gagliotti ne approfitta

Per i protagonisti di Un Posto al Sole sono momenti difficili: Palazzo Palladini è stretto intorno a Michele Saviani e alla sua famiglia. Mentre il giornalista è in coma, Fusco è in fuga.

Ma vediamo meglio cosa succederà nell'episodio di domani, martedì 11 marzo, in onda su Rai Tre alle 20.50.

Nell'episodio precedente

Fusco

L'episodio precedente è stato a dir poco tragico: Michele Saviani aveva appena ricevuto una bella notizia, quando il destino ha deciso diversamente. Il giornalista di Radio Golfo 99 infatti, è rimasto coinvolto nella furia di Fusco.

Mentre si trovava in ospedale, il primario ha iniziato a sparare all'impazzata: Michele è stato colpito da un proiettile ed è stramazzato a terra.

Rossella ha provato a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare: Saviani è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza è ora in coma, mentre la famiglia aspetta che si svegli.

Anticipazioni 11 marzo: Michele in coma, Roberto Ferri cerca un sostituto

Gennaro Gagliotti

Michele è ancora in coma, rischia di morire e Silvia e Rossella ricevono il supporto di amici e parenti. Rossella tra l'altro, è in preda ai sensi di colpa, dato che si sente responsabile della vendetta di Fusco.

Nel frattempo, Fusco è in fuga dopo la sparatoria: la polizia però, sembra essere sempre più vicina a catturarlo.

Nel frattempo Roberto Ferri si riconferma, come al solito, un uomo freddo e calcolatore: invece di preoccuparsi per la sorte di Michele, sta già pensando agli affari e a trovare un sostituto per la sua trasmissione radiofonica. Micaela rimane sconvolto da un atteggiamento tanto disumano e decide di raccontare tutto a Filippo.

Intanto, quanto avvenuto a Michele Saviani, è una manna dal cielo per qualcuno: ora che il giornalista è fuori gioco, Gennaro Gagliotti sfrutta la situazione per proteggere gli interessi della sua azienda.