Un Posto al Sole, anticipazioni 10 marzo: Michele lotta tra la vita e la morte

Sono ore difficili per Michele Saviani: il giornalista infatti, è rimasto vittima della furia di Fusco e ora lotta tra la vita e la morte. È una puntata a dir poco drammatica quella di Un Posto al Sole che vedremo domani, in onda su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Fusco

Nell'episodio precedente Fusco stava meditando di compiere un gesto terribile, che avrebbe avuto conseguenze sulle persone intorno a lui.

Michele Saviani nel frattempo, aveva ricevuto una bella notizia e aveva portato avanti il suo lavoro d'inchiesta. Ma per lui, il destino ha in serbo un tragico epilogo.

Anticipazioni 10 marzo: Fusco perde la testa e colpisce Michele

Rossella

Ormai messo alle strette dopo la denuncia di Rossella e delle sue colleghe, Fusco compirà un gesto estremo. Inizierà a sparare all'impazzata dentro l'ospedale e Michele Saviani ne rimarrà vittima: il giornalista infatti, verrà colpito da una pallottola e finirà a terra.

A poco varranno le cure di Rossella, la quale cercherà subito di soccorrerlo e rianimarlo; il giornalista dovrà essere sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia. A Rossella e alla madre, non rimarrà che attendere fuori dalla terapia intensiva: per loro saranno ore tragiche, con Rossella in preda ai sensi di colpa. Le condizioni di Michele appariranno subito critiche, in bilico tra la vita e la morte.

La notizia della sparatoria si diffonderà presto a Palazzo Palladini, dove vedremo gli inquilini molto addolorati all'idea di perdere Saviani.

Nel frattempo Michele mentre è in coma sotto i ferri, vivrà un'esperienza extracorporea di cui si accorgerà solo una donna misteriosa presente in clinica. Ma chi è questa donna? Michele riuscirà a salvarsi? Fusco intanto, cercherà di far perdere le proprie tracce.