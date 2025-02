Un Posto al Sole anticipazioni 12 febbraio: Rossella affronta le sue paure, Valeria alle prese con Michela

Nuovo appuntamento domani sera con Un Posto al Sole, la soap di Rai3 in onda alle 20.50. In questa puntata Rossella riuscirà finalmente ad affrontare Fusco, Rosa cercare l'aiuto di Damiano e Valeria dovrà rivedere il suo progetto del trasferimento di Niko e Jimmy.

Rossella

Riassunto dell'episodio precedente

Nell'episodio precedente abbiamo visto Rossella fortemente provata dal clima in ospedale, dovuto alla reazione del primario in seguito ai tentativi della dottoressa di smascherarne il comportamento. Stavolta però, dopo un nuovo episodio preoccupante, sono stati i suoi genitori ad intervenire per sostenerla in questo momento difficile. Nel frattempo Michele ha iniziato ad essere molto preoccupato per Assane, perché non riusciva a trovarlo. Problemi anche per Roberto, sopraffatto dal clamore mediatico intorno ai Cantieri Flegrei. L'incidente che ha investito lo yacht di Barnett ai Caraibi lo ha travolto, e l'uomo non sa più come uscirne fuori, motivo per cui si sente sempre più depresso.

Rosa

Anticipazioni: Rossella affronta le sue paure, Valeria alle prese con Michela

Nell'episodio di mercoledì 12 febbraio, troveremo Rosa alle prese con un docente d'inglese mal disposto nei suoi confronti. La donna non sa come gestire i contrasti con il professore, così cerca il supporto di Damiano. L'uomo però, a sua volta, è preso dai suoi problemi dopo il video dell'arresto e non riesce ad empatizzare con lei. Rossella intanto, aiutata dai genitori, affronta finalmente le sue paure in ospedale: risulta decisivo l'intervento di Ornella, riuscita a scavare nel passato di Fusco. Problemi invece per Valeria: se il trasferimento di Niko a casa sua sembrava ormai cosa certa, suo figlio Jimmy non vuole saperne di lasciare il padre. In questo, trova un'alleata in Michela, che non prende affatto bene la notizia del trasferimento.