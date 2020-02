Un posto al sole anticipazioni 12 febbraio 2020: Nunzia vuole vendicarsi di Alberto

Nella puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 12 febbraio 2020 su Rai3, Nunzia è pronta a vendicarsi di Alberto e di Cipriani per il trattamento riservato a Clara: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 12 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano ancora di Alberto, perchè c'è qualcuno che medita vendetta contro di lui. E non solo.

Furiosa con Alberto e Cipriani che hanno nuovamente ridotto la figlia Clara in uno stato di prostrazione, Nunzia medita vendetta e contatta un misterioso uomo del suo passato. Tornato a Napoli per contrastare l'ascesa di un clan camorristico, Nicotera indagherà su un boss molto violento e pericoloso. Preoccupato come Guido all'idea che Patrizio e Vittorio vadano a vivere da soli, Raffaele dovrà convincere Renato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 12 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 11 febbraio.