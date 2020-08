Un posto al sole anticipazioni 12 agosto 2020: Nunzia non intende più aiutare Tregara

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 12 agosto 2020 su Rai3, Nunzia non ha più intenzione di aiutare Tregara: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 12 agosto 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni non sono portatrici di notizie favorevoli per il boss Mariano Tregara.

Un piccolo incidente accorso ad Irene scatenerà il rancore e la gelosia di Filippo nei confronti di Serena. Mentre Nunzia non intende più aiutare il boss Tregara a nascondersi, Nicotera continua a riflettere sul ricatto di Alberto. Già seccata per non essere stata d'aiuto al caffè Vulcano, Rossella deve affrontare una nuova prova in ospedale.

Un posto al sole è tornato finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 12 agosto 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.