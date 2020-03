Un posto al sole anticipazioni 11 marzo 2020: Leonardo sempre più vicino a Serena

Un posto al sole tornerà mercoledì 11 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano ad occuparsi del triangolo tra Filippo, Serena e Leonardo, sempre più vicini.

Filippo non sembra prendere affatto bene la decisione di Serena. E mentre tra loro scoppiano le tensioni, Leonardo comincia ad essere sempre più presente nella vita della donna. Fabrizio sembra ormai rassegnato a restare in carcere ma Marina non ha alcuna intenzione di abbandonarlo al suo destino. Orgoglioso di essere il padre di un futuro giornalista, Guido si farà prendere la mano finendo col commettere un passo falso.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 11 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.