Un posto al sole anticipazioni 11 dicembre: Damiano arresta l’aggressore di Don Antoine, Pasquale è libero

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 11 dicembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Rosa e Luisa si riavvicinano. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Le indagini di Damiano, sempre più vicine alla verità sull'aggressore di Don Antoine, subiscono un potenziale scossone. Nel frattempo, Pasquale riavvicina Rosa e Luisa, mentre Alice affronta una difficile esperienza con Vinicio che culmina in uno scontro con Roberto Ferri. Marina interviene, spingendo Alice a riflettere sul suo futuro.

In Spagna, Rossella e Nunzio ritrovano serenità e amore, lontani dalle tensioni passate. Al Vulcano, Samuel si ritrova a gestire la cucina da solo dopo l'improvvisa partenza di Nunzio arrivata dopo un confronto tra il figlio adottivo di Giulia e Renato e Diana. L'ansia per la nuova responsabilità lo mette alla prova, facendogli temere di non essere all'altezza.

Anticipazioni di Un posto al sole: per Roberto e Michele aumentano le tensioni editoriali

Alice, rientrata da Londra, sembra determinata a seguire i consigli di Marina, che, dopo aver affrontato con decisione il comportamento della nipote, la spinge a cambiare rotta. La ragazza si prepara a riprendere il suo stage in radio, ma dovrà affrontare anche una lezione importante da parte di Micaela, che la mette di fronte alle sue responsabilità.

Nel frattempo, Roberto Ferri scopre che Michele non sta rispettando i veti editoriali imposti e prosegue la sua inchiesta sul caporalato, creando ulteriori tensioni. Questo porta i due a un ennesimo scontro aperto, in cui Roberto cerca di far valere la sua autorità per fermare le azioni investigative del giornalista.

Sul fronte delle indagini, Damiano riesce finalmente ad arrestare il vero colpevole dell'aggressione a Don Antoine, scagionando completamente Pasquale. Questa svolta rappresenta non solo un sollievo per l'innocente, ma anche l'occasione per un'inaspettata riconciliazione tra Rosa e Luisa, che ritrovano un punto d'incontro dopo le tensioni precedenti.