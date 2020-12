Un posto al sole anticipazioni 11 dicembre 2020: tra Marina e Fabrizio è scontro

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 11 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45, non si placano i dissapori tra Marina e Fabrizio: anticipazioni.

Per Rossella, divisa tra Patrizio e la tesi con Volpicelli, tutto sembrerà girare per il verso giusto ma gli imprevisti sono sempre in agguato.

Ferri sarà determinato a far andare a buon fine il suo piano, mentre Marina tornerà a scontrarsi con Fabrizio perché è contraria alla vendita delle sue quote dei cantieri.

Costretto a dover gestire le avances di Barbara, Alberto faticherà a mascherare il suo nervosismo con Clara.

L'appuntamento con l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, venerdì 11 dicembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45