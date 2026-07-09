Un Posto al Sole, anticipazioni 10 luglio: Anna e Alberto pronti a stare insieme, mentre Gianluca ignora tutto

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap che da trent'anni ci racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Nell' episodio di venerdì 10 luglio Alberto riuscirà a convincere Anna a stare insieme; intanto Gianluca, ignaro di quanto sta avvenendo, trascorre del tempo con gli amici. Diego invece, ha un momento di tranquillità: il padre però, gli darà un consiglio molto importante.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto scopre dove si trova Anna e decide di raggiungerla, nonostante la sua contrarietà. Intanto Eduardo cerca di rigare dritto, mentre Rosa, schiacciata dai sensi di colpa, fatica sempre più a nascondere la verità a Clara, ancora ignara non solo che Sabbiese fosse tornato ai furti, ma pure che l'ha tradita con Stella.

Al Vulcano invece, dopo aver capito che Diego si è invaghito di Lorenza, Silvia si stringe attorno all'amico e gli offre il suo sostegno per affrontare il difficile momento che sta vivendo.

Anticipazioni 10 luglio: Anna e Alberto pronti a stare insieme, mentre Gianluca ignora tutto

Raffaele

All'oscuro di Alberto e Anna che si sono ritrovati, Gianluca trascorre una serata spensierata insieme a Rossella e Nunzio. Alberto, intanto, riesce a far abbassare le difese di Anna proponendole di affrontare insieme i fantasmi del suo passato: che i due siano pronti ad essere una coppia a tutti gli effetti?

Grazie al sostegno di Silvia, Diego ritrova un po' di serenità nel caos sentimentale che sta affrontando; Raffaele però, continua a spronarlo a prendere le distanze da Lorenza per qualche tempo.

Nel frattempo, l'imminente seduta di Bice e Sergio con il sessuologo Del Toro finisce per influenzare anche Mariella, che fa un sogno tanto bizzarro quanto esilarante. E mentre lei si lascia trasportare dall'immaginazione, nello studio Bice e Massaro attendono l'arrivo del vero Del Toro.