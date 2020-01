Un posto al sole anticipazioni 10 gennaio 2020: Marina riceve un'inaspettata proposta per salvare i Cantieri

Un posto al sole torna venerdì 10 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel drammatico momento affrontato da Marina, Roberto e dai cantieri.

In crisi per il rischio che una società poco trasparente acquisisca le quote dei Cantieri, Marina riceverà un'inaspettata proposta. Allarmata dallo scontro verbale avuto da Franco con la maestra di Bianca, Angela cercherà di persuadere il marito a chiedere scusa alla Gagliardi. Niko incontrerà Beatrice e le chiederà notizie sul lavoro e su Aldo Leone.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 10 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 9 gennaio 2020.