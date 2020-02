Un posto al sole anticipazioni 10 febbraio 2020: Giulia deve scegliere tra Marcello e i suoi cari

Un posto al sole torna lunedì 10 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel dramma di Giulia, raggirata, che ora dovrà prendere una decisione cruciale.

Dopo il confronto telefonico con Marcello, Giulia deve decidere a chi credere e da che parte stare, se da quella dell'uomo che la sta raggirando o da quella delle persone che le vogliono più bene. Arianna cerca di contattare Andrea per comunicargli la nuova convocazione del tribunale dei minori. Alberto è sempre più preoccupato per la sua posizione lavorativa all'interno dei cantieri Palladini.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 10 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.