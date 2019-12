Un posto al sole anticipazioni 10 dicembre 2019: Raffaele insospettito dal comportamento di Patrizio

Un posto al sole torna martedì 10 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sono portatrici di preoccupazioni per Raffaele, insospettito dall'atteggiamento di entrambi i suoi figli.

Mentre Patrizio comincerà a capire meglio le ragioni di Diego, Raffaele si renderà conto che i due figli gli stanno nascondendo qualcosa. Andrea rivelerà ad Arianna i suoi progetti per il futuro, ma lei non la prenderà bene. Mentre Michele e Silvia si sforzano di mostrarsi più accoglienti con Otello, questi getterà le basi per un'alleanza che potrebbe rivelarsi proficua. La passione per la fotografia porterà Filippo e Roberto a una sfida piuttosto singolare nella quale Serena si troverà suo malgrado coinvolta.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 10 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay.