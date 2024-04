Un Posto al Sole su Rai 3: anticipazioni delle trame dal 22 al 26 aprile 2024

Tornano le avventure dei protagonisti della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50

Ecco cosa succederà nella settimana che va dal 22 al 26 aprile 2024 nella serie televisiva Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le trame di queste puntate ci porteranno nuove avventure e colpi di scena per i protagonisti della prima soap opera interamente prodotta in Italia e anche la più longeva. Mentre serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, continua a intrattenere gli spettatori con le sue vicende, i personaggi principali si troveranno ad affrontare situazioni emozionanti e sfide impreviste.

Il live streaming della soap opera è disponibile sulla piattaforma RaiPlay, dove si possono anche guardare le puntate precedenti nella sezione On Demand.

Michele nella puntata del 25 aprile parlera dei Valori della Livberazione

Trame degli episodi in onda questa settimana da lunedì a venerdì su Rai 3

Lunedì 22 aprile , Michele incoraggia Silvia a fare chiarezza sui suoi sentimenti, ma Giancarlo la costringe a prendere una decisione urgente. Mariella, alla ricerca di qualcuno con cui confidarsi, si rivolge a un'amica per rivelare il tradimento di Silvia. Mentre attende notizie da Eduardo , che sta conducendo le proprie indagini, Damiano si avvicina a scoprire chi si cela dietro le intimidazioni a Rosa , grazie alle intuizioni di Nunzio.

Martedì 23 aprile, Con l'aiuto di Eduardo, Damiano scopre che il boss Angelo Torrente è coinvolto, ma ignora che quest'ultimo ha un informatore fidato. I segreti di Silvia continuano a creare tensioni per Mariella, mentre Guido inavvertitamente provoca un grande dolore a Michele. Niko è sempre più coinvolto nella relazione con Valeria, mentre Manuela fatica a superare le difficoltà della sua vita.

Tra Silvia e Mariella cè ancora tensione

Mercoledì 24 aprile , Clara riflette sull'impatto della sua decisione di collaborare con la polizia su Eduardo e sulle loro vite, mentre lui si prepara all'incontro con la Cimmino. Michele , sconvolto dalla notizia che Silvia sposerà Giancarlo , prende una decisione cruciale. Jimmy è scosso dalla partenza di Niko , e Renato cerca un modo per confortarlo.

Giovedì 25 aprile, Eduardo sembra deciso a entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ma Clara gli fa una proposta sorprendente. Ferri e Marina stanno pianificando il viaggio in Corea del Sud, ma una visita inattesa scuote gli equilibri in casa e mette a rischio il loro rapporto con Ida. Michele, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, riflette sui valori fondanti della Repubblica Italiana durante il programma radiofonico.

Clara sorprende Eduardo