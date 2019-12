Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre 2019: Andrea ha un segreto da confessare ad Arianna

Un posto al sole torna lunedì 9 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di Diego in disaccordo con Patrizio ma soprattutto del ritorno di Andrea da Londra con un segreto.

Patrizio è contrariato dalle scelte di Diego dopo l'incontro con Aldo, ma il focus dell'episodio sarà sul ritorno di Andrea da Londra con un segreto che prima o poi dovrà confessare ad Arianna. Otello, dopo la lite con Teresa, è di umore pessimo e per Michele e Silvia non sarà facile gestire la vita in casa. Serena invece ha ultimato il lavoro per il B&B, che è finalmente pronto per i primi clienti, ma manca ancora un dettaglio importante: le foto per il sito.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 9 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.