Un Posto al Sole su Rai 3: anticipazioni delle trame dal 15 al 22 aprile 2024

Martedì 16 aprile: Le condizioni di Diana non mostrano segni di miglioramento, e Nunzio otterrà finalmente la collaborazione di Marta per indagare sui suoi sospetti su Flavio, sospetti che sono più che fondati. Viola continua a godersi i festeggiamenti per il compleanno, mentre Rosa prenderà una decisione che colpirà Damiano più profondamente di quanto lui stesso possa immaginare. Incoraggiato da Valeria, Niko finalmente compirà un primo passo per lasciarsi il passato alle spalle.