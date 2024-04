Un Posto al Sole su Rai 3, anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024: Nunzio ha sospetti sulla talpa

Giovedì 2 maggio : La situazione di Damiano, che rischia di rimanere invischiato nella trappola ordita contro di lui, preoccupa Rosa, Viola e Manuel. Anche Nunzio sospetta che dietro le accuse al poliziotto si celi una talpa, e Rosa prende una decisione inaspettata. L'arrivo di una vecchia conoscenza rischia di mettere ancora più in crisi il matrimonio tra Guido e Mariella. Niko torna dalla vacanza con Valeria e ritrova Jimmy in compagnia di Manuela, sempre più coinvolta nel progetto del parco archeologico per bambini.

Venerdì 3 maggio: La vicinanza tra Silvia e Michele sembra mettere in crisi Giancarlo, che prende un'iniziativa inattesa. Guido appare sempre più sensibile al fascino dell'amica ritrovata. Dopo una decisione drastica, Rosa vive un momento di sconforto. Niko è grato a Manuela per tutto ciò che fa per Jimmy e lei approfitta dell'occasione per chiedergli un parere legale sul suo progetto imprenditoriale.