Con l'arrivo di Eduardo a Napoli e la partenza delle gemelle, i protagonisti di Un Posto al Sole attraverseranno un momento emotivamente molto delicato. Ma vediamo cosa succederà nella puntata di domani, in onda su Rai Tre alle 20.50.

Nell'episodio precedente

Un posto al sole: Eduardo

Clara è tornata in città per allontanarsi da Eduardo e poter ragionare a mente lucida. La donna aveva accettato di entrare a far parte del programma di protezione testimoni insieme ai figli, quello che già aveva con Alberto e quello in arrivo, per sostenere Eduardo; ora però ha iniziato a sentire il peso della decisione. Manuela e Micaela nel frattempo, hanno finalmente comunicato a tutti che stanno per partire e sono in procinto di trasferirsi a Torino.

Anticipazioni 10 aprile: Eduardo arriva a Napoli da Clara, Damiano nei guai

Damiano Un posto al sole

Eduardo torna a Napoli per convincere Clara a tornare da lui, ma il suo arrivo in città provocherà il caos: non solo tra lui e la moglie, ma anche alle persone che li circondano. Finiranno nei guai sia sua sorella che Damiano.

Per il poliziotto in particolare, la situazione si farà esplosiva: sia perché non ha ancora risolto i problemi con Gallo, sia perché sta attraversando un momento davvero complicato con Viola. Intanto si è avvicinata la partenza di Manuela e Micaela. Tra tutti, quelli più distrutti sono ovviamente Niko e Jimmy, che dovrà salutare in un colpo solo sua madre e sua zia.

Niko poi, è più incredulo che mai: non riesce a credere che le gemelle se ne andranno davvero. L'avvocato sarà nervosissimo, al punto da prendersela con Renato, con cui avrà una dura discussione. Ma più che nervosismo, Niko dovrà realizzare che il suo è vero e proprio dolore per questa separazione inaspettata.