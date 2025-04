Domani alle 20.50 torna Un Posto al Sole, la soap opera trasmessa da Rai Tre. Per le gemelle si avvicina la partenza, e ora anche Niko e Jimmy hanno scoperto del loro imminente trasferimento. Come la prenderanno?

Vediamo cosa succerà agli inquilini di Palazzo Palladini.

Nell'ultimo episodio

Viola e Damiano

Nella puntata di martedì 8 aprile abbiamo visto la relazione tra Damiano e Viola in forte crisi: Viola ha rifiutato di andare a convivere e il poliziotto si è risentito. I problemi a lavoro inoltre, hanno reso il Renda ancora più nervoso e distante.

Nel frattempo Rosa aveva cercato di capire cosa fosse successo a Clara: perché, all'improvviso, si è presentata a casa sua con i bambini?

Anticipazioni 9 aprile: Niko non prende bene la partenza di Manuela, Rosa scopre perché Clara è tornata

Clara

Rosa finalmente viene a capo dei suoi dubbi e scopre perché Clara è tornata in città: la donna infatti, sente il bisogno di allontanarsi da Eduardo per poter ragionare a mente lucida. Cos'è meglio per tutti? Clara infatti, aveva accettato di entrare a far parte del programma di protezione testimoni insieme al figlio che già aveva con Alberto, e quello in arrivo.

La sua scelta era stata autentica, per sostenere il marito nel voler abbandonare la camorra; adesso però, Clara inizia a sentire il peso di quella scelta.

Le gemelle Manuela e Micaela hanno finalmente comunicato a tutti che stanno per partire, lasciando Napoli per trasferirsi a Torino.

Questa decisione naturalmente verrà accolta con dispiacere da parenti e amici, ma soprattutto dal piccolo Jimmy e suo padre Niko, il quale non prenderà affatto bene la notizia.

Infine Guido e Mariella. Guido si è dedicato alla sua nuova relazione, ma ora deve accettare che anche Mariella è insieme a Mimmo e, stavolta, occuparsi di Lollo per permetterle di concedersi una serata fuori.