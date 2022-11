Un Posto al Sole: anticipazione delle trame dal 14 al 18 novembre 2022

Scopriamo cosa accadrà in un posto al Sole dal 14 al 18 novembre 2022: la soap va in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole torna stasera, 14 novembre 2022, su Rai3 alle 20:50. Ecco le anticipazioni delle trame di questa settimana. La soap ambientata a Napoli è arrivata alla 27esima stagione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 14 novembre 2022

Complice l'ostinazione di Renato a ostacolare i piani immobiliari di Alberto, Niko potrebbe ritrovarsi con una vicina alquanto scomoda. Un incontro casuale e una passeggiata lungo la pittoresca San Gregorio Armeno, potrebbe rivelarsi "galeotta" per Michele e Silvia, o almeno è quello che spera Mariella.

Martedì 15 novembre 2022

Micaela proverà a convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento a Palazzo e cercherà di ricomporre il dissidio con la gemella: ma come reagiranno gli altri condomini alla prospettiva di avere Micaela come nuova inquilina? Mariella vagheggia un ritorno di fiamma tra i due, Silvia e Michele ritrovano la voglia di confrontarsi animatamente anche sulle piccole cose.

Mercoledì 16 novembre 2022

Una decisione inaspettata indurrà Roberto a credere che le sue paure siano fondate. Mentre Viola inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro con Manuel, un piccolo incidente in cortile poterà alla luce dei conflitti che forse la donna aveva sottovalutato.

Giovedì 17 novembre 2022

Capendo che Lia potrebbe andarsene, Diego farà una mossa coraggiosa pur di tenerla vicino. Intanto, vedremo che a trovare i gioielli sarà qualcuno di molto familiare. Roberto ha un confronto con Raffaele mentre Viola raggiunge Rosa per scusarsi a nome del figlio e pregarla di continuare a portare Manuel alle ripetizioni.

Venerdì 18 novembre 2022

La morte di Susanna torna ad abbattersi su Niko e tutti i cari della giovane a causa di una notizia impensabile, che riaprirà una cicatrice mai del tutto rimarginata. Stavolta però qualcuno non sembra disposto a rimanere inerme. Diego si fa avanti con Lia e sprona la ragazza ad andare avanti con la sua vita e lasciarsi indietro ciò che l'ha portata a Palazzo Palladini. Intanto Bianca prenderà una decisione inaspettata dopo aver scoperto qualcosa di importante su Antonello.