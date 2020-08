Un poliziotto alle elementari paragonato a Via col vento, cancellata la proiezione in Oregon

Le poteste per la proiezione di Un poliziotto alle elementari in Oregon hanno portato alla cancellazione della proiezione perché il film, paragonato a Via col vento, glorificherebbe la polizia che traumatizza i bambini.

L'NW Film Center dell'Oregon ha cancellato la proiezione della commedia del 1990 con Arnold Schwarzenegger Un poliziotto alle elementari dopo che su Twitter la pellicola, che "esalterebbe la polizia che traumatizza i bambini", è stata paragonata a Via col vento e Nascita di una nazione.

Una scena di Un poliziotto alle elementari

La proiezione di Un poliziotto alle elementari avrebbe dovuto dare il via all'evento inaugurale di "Cinema Unbound", film estivi proiettati nel drive-in dello Zidell Yards di Portland, Oregon, ma secondo il Willamette Week la proiezione è stata annullata.

Un poliziotto alle elementari vede Arnold Schwarzenegger nei panni di un detective che partecipa a una missione sotto copertura in una scuola elementare per catturare un trafficante di droga il cui figlio potrebbe essere uno dei piccoli studenti della scuola. Il film girato ad Astoria, Oregon, compirà trent'anni a dicembre e l'NWFC lo ha scelto "per la sua importanza nella storia dei film girati in Oregon", ma il punto di vista è cambiato dopo la protesta lanciata su Twitter dalla scrittrice di Portland Lois Leveen.

La Leveen ha sottolineato via Twitter quanto il film non contenga messaggi di redenzione, ma offra un'immagine negativa della scuola, vista più come una prigione, e rievochi i frequenti arresti da parte della polizia americana di bambini e adolescenti. Nei suoi tweet si legge:

"Cosa c'è di così divertente di una scuola vista come prigione? Dite al @nwfilmcenterthere che non è divertente vedere poliziotti che traumatizzano i bambini. Il riconoscimento nazionale di uno stato di polizia è un momento strano per celebrare Un poliziotto alle elementari, soprattutto visto che stiamo cercando di combattere questa visione". Non c'è niente di divertente nella presenza della polizia nelle scuole e nella visione che bambini afroamericani, latini e altre minoranze siano criminalizzate piuttosto che educate."

E ancora: "Bambini di 5-6 anni vengono ammanettati e portati in prigione abitualmente in questo paese. E questa criminalizzazione dei bambini aumenta drammaticamente quando i poliziotti vengono inviati a lavorare nelle scuole. Certo, Un poliziotto alle elementari è solo un film. Lo sono anche Nascita di una nazione e Via col vento, ma capiamo che questo tipo di film non sono adatti alle famiglie. Sono relitti di come la cultura pop abbia nutrito e nutra idee razziste. Un poliziotto alle elementari romanticizza la visione della polizia americana."

A seguito dei tweet della scrittrice la proiezione di Un poliziotto alle elementari è stata cancellata e sostituita con un'altra pellicola.