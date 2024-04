Un poliziotto alle elementari: la commedia con Arnold Schwarzenegger ha influenzato una popolare saga horror

A prima vista, Un poliziotto alle elementari ha ben poco a che vedere con l'horror. La scatenata commedia con Arnold Schwarzenegger del 1990 vede il divo muscoloso nei panni dell'agente di polizia John Kimble, costretto a fingersi insegnante elementare per catturare un pericoloso trafficante di droga. A prima vista poco e niente in comune con l'orrore, eppure secondo Giantfreakinrobot.com i collegamenti con una popolare saga horror si sprecano tanto da sospettare un'influenza diretta del film nel franchise videoludico/cinematografico.

Una scena di Un poliziotto alle elementari

Ma di quale saga stiamo parlando? Di Silent Hill, of course. Quasi 25 anni dopo l'uscita iniziale del videogioco di grande successo, i fan hanno iniziato a notare i molteplici legami col film di Arnold Schwarzenegger, riconoscendo in esso una delle tante influenze per gli sviluppatori. Alcuni fan credono addirittura che le menti dietro al gioco fossero grandi fan del film diretto da Ivan Reitman. Scopriamo perché.

La scuola del film è la stessa del videogame

In Un poliziotto alle elementari, la scuola elementare utilizzata (chiamata Astoria Elementary School) è Astoria, la John Jacob Astor Elementary dell'Oregon.

I fan hanno dimostrato che i parallelismi tra quella scuola e la inquietante scuola nel gioco Silent Hill sono accurati, poiché gli sviluppatori del gioco hanno utilizzato questa scuola per creare un'atmosfera da cittadina per il loro gioco. La scuola di Silent Hill, chiamata Midwich Elementary School, ha gli stessi poster sui muri dei corridoi della scuola di Un poliziotto alle elementari e gli stessi autobus gialli parcheggiati davanti.

Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger accettò di girare il film a delle condizioni

Anche i personaggi sono simili

Ma alcuni fan credono che le somiglianze tra Un poliziotto alle elementari e Silent Hill non finiscano qui. Il personaggio cinematografico di Arnold Schwarzenegger, l'agente John Kimble, sarebbe la fonte di ispirazione primaria per Harry Mason di Silent Hill.

Il modo in cui entrambi i personaggi sono vestiti, i loro comportamenti e il fatto che entrambi diventino figure paterne portano alla conclusione che Mason non sarebbe quello che è senza l'esempio di Arnold Schwarzenegger.

Silent Hill: dal videogioco al film

Altre influenze

I giocatori di Silent Hill più attenti hanno notato, inoltre, che alcune strade prendono il nome da numerosi scrittori di horror e fantascienza, tra cui Richard Matheson, Carl Sagan, Robert Bloch, Michael Chrichton e James Ellroy.

Gli sviluppatori del gioco hanno anche utilizzato i quotidiani che compaiono nel videogame per citare il cult Il silenzio degli innocenti, visto che il serial killer del film, Buffalo Bill, è presente in un titolo.

Ma non finisce qui. Alcuni insegnanti di Silent Hill portano il nome dei membri della rock band Sonic Youth, mentre il nome della scuola di Midwich è lo stesso di quella del film horror Il villaggio dei dannati. Ci sono anche temi e immagini ricorrenti che si basano fortemente sull'immaginazione dei prolifici autori horror Stephen King e William Peter Blatty.