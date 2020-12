Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger si riunisce ai bambini del cast su Zoom

In occasione del 30esimo anniversario di Un poliziotto alle elementari, Arnold Schwarzenegger ha partecipato aduna reunion virtuale con gli ex bambini del cast.

Arnold Schwarzenegger ha fatto una sorpresa speciale agli ormai ex bambini del cast di Un poliziotto alle elementari, film diretto da Ivan Reitman che lo ha visto protagonista nel 1990, partecipando ad una reunion virtuale su Zoom.

Trent'anni sono trascorsi dall'uscita al cinema di Un poliziotto alle elementari, film che vedeva Arnold Schwarzenegger impegnato nel ruolo di John Kimble, agente alle prese con un gruppo di bambini scalmanati. A distanza di tre decenni, quei bambini sono ormai cresciuti e hanno scelto di festeggiare il 30esimo anniversario del film riunendosi virtualmente attraverso una videochiamata su Zoom.

Tutto procedeva per il meglio ed i vari protagonisti si stavano confrontando sui loro ricordi riguardanti l'esperienza sul set, quando Arnold Schwarzenegger si è presentato senza preavviso, scatenando il loro entusiasmo.

"Questa è la sorpresa più bella, non me lo sarei mai aspettato. È davvero bello sentirti", ha detto Miko Hughes, mentre l'attore 73enne mostrava la propria faccia al centro dello schermo.

A quel punto la star di Terminator ha chiesto agli altri partecipanti alcuni aggiornamenti sulle loro vite, annunciando di voler organizzare una reunion dal vivo a casa sua non appena la situazione sanitaria internazionale lo permetterà.

"Penso che sia stato stupido da parte nostra non farlo in passato, ma credo che dovremmo riunirci quando l'emergenza Coronavirus sarà finita. Possiamo stare insieme, fare una festa e scambiarci pettegolezzi", ha quindi affermato Schwarzenegger durante la chat virtuale.

In Un poliziotto alle elementari, Arnold ha interpretato un detective della polizia di Los Angeles che va sotto copertura come insegnante d'asilo per trovare un testimone che possa testimoniare contro uno spacciatore ed un assassino.

Nonostante siano trascorsi 30 anni, Arnold ha spiegato che l'opera riprenderà vita attraverso Stan Lee's Superhero Kindergarten, la serie animata voluta da Stan Lee prima di morire, sequel del film in cui l'insegnante, il signor Kimble, ed i suoi studenti sviluppano dei superpoteri. Krystle e Tiffany Mataras, che hanno interpretato due gemelle nel film e ora sono imprenditrici, hanno rivelato di aver contribuito a finanziare il progetto. "Avete investito saggiamente", rispose Arnold.