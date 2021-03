Un piccolo favore: stasera su Rai2 in prima visione il thriller di Paul Feig con Blake Lively

Arriva stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione in chiaro, Un piccolo favore, thriller diretto nel 2018 da Paul Feig, con Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding e Linda Cardellini.

Un piccolo favore: Blake Lively in una scena

Stephanie Smothers (Anna Kendrick), giovane mamma single del piccolo Miles, si diverte a gestire un popolare blog di cucina. Stephanie è una mamma premurosa e brillante, che partecipa attivamente ai progetti scolastici e suscita l'invidia degli altri genitori. La sua vita è stravolta dall'incontro con la magnetica Emily Nelson (Blake Lively), madre di un compagno di scuola di Miles.

Emily lavora in un'importante compagnia di moda ed è impossibile non notare la sua bellezza e il suo stile eccentrico. Il carisma di Emily finisce con l'affascinare Stephanie e, nonostante non abbiano molto in comune, le due diventano subito amiche. Durante un pomeriggio trascorso insieme, nell'immensa casa di Emily, le amiche si lasciano andare a intime confessioni dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo...