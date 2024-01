The Diplomat 2: Allison Janney nel cast della serie Netflix

Allison Janney si unisce alla protagonista Keri Russell nella seconda stagione della serie di spionaggio The Diplomat. L'attrice Premio Oscar avrà un ruolo da guest star nello show interpretando la vicepresidente Grace Penn.

Janney non è nuova al genere del political drama: in precedenza ha interpretato C.J. Cregg nella serie di successo West Wing, ruolo che le è valso quattro dei sette Emmy Award che ha vinto finora. Ne ha vinti altri due per il suo lavoro nella sitcom della CBS Mom e un altro per essere stata guest star della serie Masters of Sex.

The Diplomat: nella Stagione 2 della serie Netflix ci sarà un salto temporale?

The Diplomat

"Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Doveva andare in Afghanistan. È bravissima in una zona di crisi. In una casa storica... meno. La guerra è in corso in un continente e ribolle in un altro. Kate dovrà risolvere le crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi al suo nuovo posto sotto i riflettori, il tutto cercando di sopravvivere al suo matrimonio con il collega diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell)".

Accanto a Keri Russell, che interpreta la diplomatica Kate Wyler, il cast della serie comprende anche Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh.

Lo show è stato accolto positivamente al suo lancio nell'aprile 2023, debuttando al primo posto nella classifica settimanale di Netflix delle 10 migliori serie televisive inglesi e in seguito ha scalato in fretta la Top 10 mondiale e italiana dello streamer.

Debora Cahn ha creato The Diplomat e ricopre il ruolo di produttore esecutivo e showrunner. Russell è anche produttore esecutivo insieme a Janice Wiliams, Alex Graves e Peter Noah.