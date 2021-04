Un passo dal cielo 6, terza puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama de Il leone della montagna

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Un passo dal cielo 6, la fiction con Daniele Liotti e Enrico Ianniello, con una terza puntata - visibile anche in streaming in contemporanea su RaiPlay - che arriva dopo due settimane di successi in fatto di ascolti.

La trama della puntata odierna di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani si apre con un mistero: una rifugiata curda incinta scompare nel nulla.

Una storia d'amore tra pastori viene osteggiata dalle rispettive famiglie. A fare da sfondo a entrambe le storie c'è un rapimento a scopo di riscatto, o forse di vendetta per una guerra che si consuma lontano dagli scenari idilliaci di Un passo dal cielo.

Nel frattempo, mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda della scomparsa della rifugiata curda, Dafne si sveglia, e inizia a raccontare quello che si ricorda del suo passato.

Francesco e Vincenzo vengono travolti dal suo racconto, che scioglie alcuni misteri, ma ne apre altrettanti.

Nel cast, oltre alle conferme, come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell'immancabile Huber, e alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi (la stessa Giusy Buscemi ha raccontato qualcosa in più sull'evoluzione di Manuela nella nostra intervista), anche tante new entry. Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un'aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati.