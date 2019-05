Un giorno di pioggia a New York, è ufficiale: il film di Woody Allen a ottobre nelle sale

Un giorno di pioggia a New York, il film diretto da Woody Allen, uscirà nelle sale italiane a ottobre grazie a Lucky Red.

La trama di Un giorno di pioggia a New York non è ancora stata rivelata, mentre i protagonisti sono Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

Il lungometraggio rientrava nell'accordo che Woody Allen aveva stretto con Amazon Studios, al centro di una causa legale legata proprio alla mancata distribuzione nonostante il lavoro sia da tempo concluso.

La produzione aveva infatti deciso di annullare il contratto a causa delle dichiarazioni compiute dal regista riguardanti il movimento #MeToo nel gennaio 2018 e alle accuse che gli erano state rivolte che avevano fatto riemergere le accuse di molestie sessuali che la figlia sostiene di aver subito quando era una bambina.

Il filmmaker ha quindi recentemente deciso di fare causa ad Amazon chiedendo 68 milioni di dollari come risarcimento, considerando i danni di immagine e professionali subiti.

