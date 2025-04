Un film Minecraft: in USA dei teenager accoltellano gli adulti che li hanno criticati per il caos in sala

Una proiezione di Un film Minecraft negli Stati Uniti, a Rhode Island, è terminata in rissa a causa delle proteste per il caos in sala.

Una proiezione di Un film Minecraft si è conclusa con una rissa in cui due spettatori sono rimasti feriti all'esterno di un cinema di Warwick, a Rhode Island.

L'incidente, secondo quanto riportato da ABC, è avvenuto nella notte del 15 aprile e ha richiesto l'intervento della polizia.

L'incidente al termine del film

Gli agenti che erano di turno a Warwick hanno risposto a una chiamata al pronto intervento e sono arrivati nel parcheggio della catena cinematografica Apple Cinemas.

Quattro teenager erano stati al centro di alcune proteste in sala durante la proiezione di Un film Minecraft perché stavano disturbando gli altri spettatori. Al termine della visione hanno seguito tre adulti che stavano andando al parcheggio e li hanno aggrediti, ferendoli con dei coltelli.

I protagonisti del film

Marilyn Wade, che vive a Warwick, ha spiegato di aver assistito alla rissa: "Non sapevo cosa stesse accadendo. Un gruppo di persone erano coinvolte e non sembrava una situazione felice. Questo è un quartiere davvero tranquillo e vado in quel centro commerciale e cinema spesso, conosco molte persone che ci lavorano".

I quattro teenager, di cui non è stata rivelata l'identità, sono stati arrestati e dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni presentandosi al tribunale per i minorenni.

La polizia ha inoltre dichiarato che le vittime sono state ferite in modo superficiale e non avranno, per fortuna, conseguenze fisiche serie.

Le polemiche per il caos in sala

In varie parti del mondo le proiezioni di Un film Minecraft sono anticipate da avvisi riguardanti le regole di comportamento da seguire per evitare proteste in sala. Molti spettatori, infatti, hanno fin da subito condiviso il proprio entusiasmo durante la visione e hanno realizzato video diventati virali su TikTok e altri social media, situazione che ha sollevato non poche polemiche. Il regista Jared Hess ha ammesso di apprezzare la partecipazione dimostrata dai fan nei cinema, mentre Jack Black è apparso pochi giorni fa a sorpresa in un cinema americano proprio per ricordare di mantenere il controllo e rispettare tutti gli spettatori presenti nei cinema.