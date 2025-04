Un film Minecraft, fenomeno Chicken Jockey: lanciate apposite proiezioni per far scatenare i ragazzini

Non è esagerato dire che una particolare scena di Un film Minecraft è diventata completamente virale da quando il film diretto da Jared Hess è uscito il 4 aprile. Su varie piattaforme di social media sono stati diffusi video di spettatori, spesso bambini e adolescenti, che reagiscono con entusiasmo alla scena di "Chicken Jockey" nel film con Jack Black e Jason Momoa.

I cinema degli Stati Uniti hanno avuto a che fare con spettatori che lanciavano popcorn in aria durante la scena in cui il personaggio di Black, Steve, urla "chicken jockey" dopo che un bambino zombie cade da una cassa e atterra sul dorso di un pollo.

In un cinema dello Utah, qualcuno si è spinto fino a introdurre un pollo vivo a una proiezione, così un cinema del New Jersey ha vietato l'ingresso al film a gruppi di minori, a meno che non fossero accompagnati da un adulto responsabile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Proiezioni speciali per i fan scatenati di Un film Minecraft

Un film Minecraft: Jason Momoa e il cast del film

Ora, una catena di cinema a livello nazionale ha annunciato che il 20 aprile terrà delle proiezioni speciali in 4DX di "Chicken Jockey" del film. Secondo Forbes, Regal Cinemas terrà le proiezioni in sale selezionate. In un post su X, la catena di cinema ha scritto: "Aumenta la tua esperienza Un film Minecraft con la nostra proiezione Chicken Jockey esclusivamente in 4DX. Vestitevi come i vostri personaggi preferiti di Minecraft, gridate, urlate, applaudite e gioite".

Un film Minecraft: la scena Chicken Jokey

Un film Minecraft sta dominando il box-office mondiale ed è ora uno dei 25 film di maggior successo nella storia della Warner Bros. Il film ha già incassato 550,6 milioni di dollari in tutto il mondo, ma ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere il fenomeno di Barbie, che con 1,447 miliardi di dollari è il film della Warner Bros. che ha incassato di più in assoluto.

La pellicola è basata su Minecraft, un popolare gioco sandbox di Mojang Studios. Oltre a Black e Momoa, il film è interpretato da Danielle Brooks ed Emma Myers. Le proiezioni hanno suscitato molta attenzione, e non solo per le reazioni del pubblico alla suddetta scena. In un video diventato virale, Jack Black si è presentato a una proiezione del film e ha esortato i presenti a non lanciare i popcorn.