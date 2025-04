Un film Minecraft: record anche in Italia, quasi 5 milioni di euro per il film tratto dal videogame

Pecore e nuvole a cubetti, zombie infanti che cavalcano polli, questo è l'incredibile mondo di Un film Minecraft che sta facendo impazzire il pubblico di tutto il mondo. Anche il box office italiano non è immune dal fenomeno visto che la pellicola tratta dal popolare videogame creato dallo svedese Markus Persson nel 2009 è schizzata in vetta al botteghino fin dal debutto incassando 4,7 milioni da 471 sale e segnando un totale di 618.485 presenze (dati Cinetel). Con 301 milioni di incassi globali, il film si impone come miglior debutto di sempre per un film tratto da videogame.

Una scena de Le assaggiatrici

Il nuovo film di Silvio Soldini, Le assaggiatrici resiste all'assalto della fantasiosa corazzata interpretata da Jack Black e Jason Momoa e conserva la seconda posizione con altri 626.000 di incasso che portano il film a 1,6 milioni complessivi. La storia, ispirata al romanzo omonimo di Rossella Postorino, si rifà alla confessione della tedesca Margot Wölk che nel 2012, a 95 anni, ha rivelato di essere stata una delle giovani tedesche costrette ad assaggiare i pasti di Hitler. Nessuno aveva mai saputo dell'esistenza delle assaggiatrici. Margot Wölk è stata l'unica tra loro a sopravvivere alla fine della guerra. La sua vicenda ha ispirato il romanzo e il film dove soldini ha diretto un cast interamente tedesco.

In calo gli incassi di Biancaneve. In Italia il reboot live-action diretto da Mark Webb ha dominato il box office per tre settimane dimostrando l'affezione del pubblico nostrano nei confronti della pellicola fiabesca. In controtendenza alle critiche ricevute negli USA, la storia della principessa in fuga dalla Matrigna malvagia e bellissima, anche in versione rivista e corretta in chiave femminista, continua a esercitare grande fascino su grandi e piccini, come rivela la nostra recensione di Biancaneve, incassando altri 474.000 euro che portano il film a 6,6 milioni totali.

In discesa anche FolleMente, altro super hit della stagione cinematografica italiana. La commedia corale di Paolo Genovese da record raccoglie altri 285.000 euro arrivando a un totale di 17 milioni. Il film sta per superare gli incassi del maggior successo di Genovese, Perfetti sconosciuti, che dopo l'uscita primaverile del 2016 arrivò a 17,3 milioni di euro totali.

Debutta in quinta posizione La vita da grandi, opera prima da regista di Greta Scarano con Matilda De Angelis e Yuri Tuci. Il film, ispirato alla storia vera dei fratelli Margherita e Damiano Tercon, apre con un incasso di 246.000 euro in 295 sale.