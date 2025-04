Un film Minecraft: la reazione entusiastica del pubblico alla scena 'Chicken Jokey' sedata dalla polizia

L'eccessivo entusiasmo da parte dei ragazzini alla battuta cult di Jack Black ha spinto la polizia a far uscire dal cinema i più scalmanati.

Tutti pazzi per Un film Minecraft, alcuni perfino troppo. Mentre la pellicola ispirata al popolare videogame troneggia in vetta al box office, alcuni giovani spettatori non sono riusciti ad arrivare in fondo alla visione. Il motivo? La loro reazione troppo entusiastica alla scena del Chicken Jokey avrebbe provocato l'intervento della polizia che li ha accompagnati fuori dalla sala.

DiscussingFilm ha pubblicato su X una clip che mostra un cinema americano affollato e alcune reazioni entusiastiche alla scena in cui il personaggio di Jack Black, Steve, esclama "Chicken Jockey". Il video mostra diversi bambini che lanciano in aria i loro secchielli di popcorn accogliendo la scena con urla e risate mentre esclamano la battuta all'unisono con Steve. Il video mostra poi l'intervento della polizia che scorta alcuni ragazzini fuori dalla sala strapiena mentre il pubblico riprende la scena accompagnando il tutto con il brano delle Bananarama Na Na (Hey Hey) Kiss Him Goodbye.

Ma la scena in questione starebbe generando reazioni entusiastiche da parte del pubblico più giovani un po' in tutti i cinema, come dimostrano i video diffusi su X.

Perché la scena di Chicken Jockey genera tanto entusiasmo?

Nella scena che sta causando il putiferio, la battuta di Steve "Chicken Jockey" viene pronunciata quando il personaggio di Jack Black e il personaggio di Jason Momoa, Garrett, affrontano sul ring un pollo cuboide di Minecraft cavalcato da uno zombie bambino. Secondo IGN, Steve pronuncia la battuta "Chicken Jockey" dopo che lo zombie bambino cade da una cassa sul dorso del pollo, il che è un riferimento al gioco Mojang Studios. Nel gioco Minecraft, alcuni baby zombie vengono, a volte, trovati a cavallo di polli. Potete approfondire leggendo la nostra recensione di Un film Minecraft.

Un film Minecraft racconta la storia di quattro sgangherati avventurieri - Garrett "The Garbage Man" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) - alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell'Overworld, un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l'immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto 'costruttore' del posto, l'istrionico Steve (Jack Black).