Un film Minecraft, il regista sul caos in sala: "È divertente l'arrivo della polizia per il lancio di popcorn"

Il regista di Un film Minecraft, Jared Hess, ha svelato la sua reazione alla notizia che in alcune città è stato necessario chiamare la polizia a causa del caos causato da alcuni spettatori nelle sale.

Molti cinema, negli ultimi giorni, hanno dovuto condividere degli annunci in cui si spiega come non sono accettati lanci di popcorn o altri oggetti, o è vietato girare video legati ai trend su TikTok.

La reazione del regista

Hess, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora parlato dei problemi legati alle proiezioni di Un film Minecraft: "È strano quando ti stai divertendo troppo e viene chiamata la polizia. È divertente perché penso si tratti letteralmente solo di esultare e lanciare popcorn, e trovo divertente che i poliziotti debbano intervenire per dei popcorn".

Una foto del film

Il regista dell'adattamento del gioco che è diventato campione di incassi nelle ultime settimane ha aggiunto: "Sì, lo trovo esilarante. Ho visto così tanti video divertenti. È grandioso, specialmente quando le persone salgono sulle spalle degli amici e stanno in piedi e fanno il tifo per quei momenti. È come questa folle attesa. Ma sono semplicemente felice che le persone stiano creando dei ricordi con i loro amici e le famiglie".

Il ritorno nelle sale

Jared ha voluto ribadire: "Sono semplicemente così felice che le persone stiano trovando gioia nel tornare nei cinema e nel vedere film come una comunità, come un gruppo di persone. È come se fossimo diventati così isolati sui nostri device, ed è semplicemente divertente fare delle esperienze come gruppo di esseri umani. Penso che le persone avessero voglia di quell'esperienza. Quindi è divertente che abbiano trovato ciò che desiderano in questo sciocco film che abbiamo realizzato".

Il film ha come star Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers e Sebastian Hansen. Dopo il successo ottenuto nelle sale si sta già parlando dello sviluppo di un possibile sequel che continui la storia dei protagonisti.