Un film Minecraft: Jason Momoa e Jack Black nel primo teaser

Warner Bros ha condiviso online il primo teaser di Un film Minecraft, il progetto ispirato al popolare gioco che debutterà nelle sale di tutto il mondo nel mese di aprile.

Le prime immagini rivelano così l'atmosfera creata per il lungometraggio e il look dei personaggi, tra cui un Jason Momoa in versione 'rosa Barbie' e Jack Black che interpreta un personaggio chiamato Steve.

I protagonisti

Nel cast del lungometraggio ispirato all'universo di Minecraft, oltre ai già citati Jack Black e Jason Momoa, ci sono anche Kate McKinnon, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Emma Myers, Jemaine Clement, Sebastian Eugene Hansen.

Il regista del film è Jared Hess e la produzione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Warner Bros, Vertigo e Legendary.

L'arrivo di Minecraft sul grande schermo

Il videogioco utilizza una grafica in stile Lego e molto stilizzata per dare vita a un'esperienza coinvolgente: i giocatori possono infatti creare un proprio mondo curandone tutti i dettagli, persino la vita delle piante e altri aspetti "naturali", difendendo poi la propria area e i personaggi che la abitano da vari nemici e potenziali rischi.

Questo spunto sembra in parte rispecchiarsi anche nelle prime scene contenute nel teaser diffuso da Warner Bros e l'atmosfera sembra molto "leggera" e ricca di ironia, ma con spazio anche a scene d'azione e molti effetti speciali.

