Un film Minecraft, prime reazioni: "È tratto da un videogame ma ha il DNA di Napoleon Dynamite"

Sono state pubblicate le prime reazioni al film tratto dal videogame più popolare di sempre e quello più giocato in assoluto

Le prime reazioni a Un film Minecraft sono arrivate online e suggeriscono che l'adattamento del videogioco, che ha suscitato molte polemiche durante la sua produzione, potrebbe conquistare il pubblico grazie al suo fascino anticonformista.

Diretto da Jared Hess, l'imminente adattamento cinematografico dell'amato franchise di videogiochi di Mojang è incentrato su quattro sconosciuti che vengono trasportati nello strano ma fantastico Overworld e devono unire le forze con un veterano del regno per sopravvivere e trovare la strada di casa. Nel cast troviamo Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge.

Dopo che i membri della stampa hanno finalmente visto Un film Minecraft, alcuni di loro hanno iniziato a condividere le loro reazioni a caldo all'adattamento del videogioco. Di seguito vi riportiamo alcuni dei loro commenti.

Un film Minecraft, cosa ne pensa la critica?

Un film Minecraft: Jason Momoa e il cast del film

I pareri sono complessivamente misti, e sembrano concordare sul fatto che il film sia piuttosto stupido. Alcuni l'hanno trovato piacevole, mentre altri l'hanno definito fuori luogo. "Il film è uno dei più divertenti che abbia mai visto al cinema", ha scritto Jordan Maison di Cinelinx su BlueSky. "Rifiuta di prendersi sul serio e questo permette di creare molti momenti esilaranti. Divertente in modi che non mi aspettavo".

Un film Minecraft: un personaggio nella realtà alternativa del film

Il critico di ScreenRant ha paragonato la pellicola a Napoleon Dynamite: "Beh, non c'è niente da fare! Mi è piaciuto molto questo strano gioiellino che è A Minecraft Movie. Presumevo di essere al di fuori del target di riferimento, ma grazie a Jared Hess, il film è riuscito a offrire qualcosa di acuto, anticonformista e genuinamente divertente. Un film di videogiochi con il DNA di Napoleon Dynamite".

Il riferimento all'altro film cult di Jared Hess è citato anche da un altro critico: "Il film di #Minecraft è destinato a diventare un classico di culto, proprio come lo sono diventati Napoleon Dynamite e Nacho Libre. Jared Hess infonde in Minecraft la sua creatività strana, sopra le righe, casuale e complessivamente stupida. Non sarà un bel film... ma è un film divertente".