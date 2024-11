Un film Minecraft: Jack Black entra in un mondo incredibile nel nuovo trailer

Un film Minecraft, il progetto ispirato al popolare gioco, arriverà nei cinema italiani il 3 aprile e il nuovo trailer permette di vedere sequenze inedite del progetto che avrà come star Jack Black e Jason Momoa.

Nel video, infatti, si mostra il protagonista che, spinto dalla sua passione per le miniere, un giorno compie una scoperta incredibile che lo trasporta in un mondo dove è possibile costruire ogni cosa, a patto di usare dei mattoncini, e dove vivrà delle incredibili avventure.

Gli interpreti di Un Film Minecraft

Tra gli interpreti del lungometraggio ispirato all'universo di Minecraft, oltre alle star Jack Black e Jason Momoa, ci sono anche Kate McKinnon, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Emma Myers, Jemaine Clement, Sebastian Eugene Hansen.

Alla regia del lungometraggio è stato impegnato Jared Hess, mentre la produzione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Warner Bros, Vertigo e Legendary.

Ecco il trailer ricco di anticipazioni:

L'adattamento del gioco

Il popolare videogioco utilizza una grafica in stile Lego e molto stilizzata per dare vita a un'esperienza coinvolgente: i giocatori possono infatti creare un proprio mondo curandone tutti i dettagli, persino la vita delle piante e altri aspetti "naturali", difendendo poi la propria area e i personaggi che la abitano da vari nemici e potenziali rischi.

Poche ore fa, in attesa del trailer, era stato diffuso anche uno speciale video dedicato al dietro le quinte in cui i realizzatori e i protagonisti raccontano l'esperienza vissuta sul set e mostrano i dettagli delle scenografie, degli elementi che sono stati creati per le avventure che saranno ambientate nel mondo reale e in quello di Minecraft.

Il filmato regala inoltre qualche dettaglio della storia di tutti i personaggi principali che si ritroveranno alle prese con i pericoli nella dimensione fantastica, tra cui anche zombie e scheletri.