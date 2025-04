I peccatori smentisce le cattive previsioni della vigilia, primo al box office USA con 48 milioni

Nonostante le ottime recensioni e un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes, I peccatori non sembrava in grado - almeno nelle previsioni degli addetti ai lavori - di catturare il grande pubblico. Previsioni smentite da un gran debutto dell'horror di Ryan Coogler al box office USA. La pellicola interpretata da Michael B. Jordan si è imposta con 48 milioni raccolti raccolti in 3.308 sale, e una media per sala di 14.512 dollari confermandosi il film più visto del weekend. Se si contano anche gli incassi internazionali, il film supera i 63,5 milioni anche se non è ancora riuscito a recuperare il budget di 90 milioni a cui vanno aggiunte le spese di marketing.

Una pecora a cubetti

Un film Minecraft cede il primo posto ai vampiri di Ryan Coogler, ma continua ad accumulare incassi incrementando il suo bottino di altri 40 milioni che portano la giocosa pellicola con Jack Black e Jason Momoa a un totale domestico di quasi 344 milioni e a un incasso globale di 717 milioni accumulati in sole tre settimane. Un film Minecraft è già il maggior incasso dell'anno, davanti a Captain America: Brave New World(199 milioni di dollari negli Stati Uniti, 410 milioni di dollari a livello globale) e di questo passo a breve sarà il primo titolo del 2025 a entrare nel club del miliardo di dollari.

Perde un posizione la pellicola d'animazione a sfondo religioso The King of Kings, film per famiglie degli Angel Studios che incassa altri 17,5 milioni arrivando a 45,6 milioni complessivi in due settimane. Cast vocale all star con le voci di Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill e Pierce Brosnan per la pellicola che vede il giovane autore Charles Dickens impegnato a narrare la biografia di Gesù Cristo. I critici cinematografici hanno espresso pareri contrastanti (63% su Rotten Tomatoes), ma il pubblico sembra entusiasta assegnando il massimo dei voti su CinemaScore. Angel Studios, la società di distribuzione religiosa, ha incentivato le famiglie a recarsi al cinema con l'iniziativa "Kids Go Free", consentendo ai bambini di vedere il film senza costi aggiuntivi con l'acquisto di un biglietto per adulti.

Rami Malek e Julianne Nicholson in Operazione vendetta

In discesa anche Operazione vendetta, action thriller con Rami Malek e Rachel Brosnahan. 7 milioni di incasso portano il film a un totale di 27 milioni. Siamo ancora lontani dal pareggio di budget per la pellicola costata 60 milioni che vede Malek nei panni di un analista della CIA intento a dare la caccia ai terroristi che hanno causato la morte della moglie. Fanno parte del cast anche Julianne Nicholson, Jon Bernthal e Laurence Fishburne.

Quinto posto per Warfare, nuova pellicola di Alex Garland a tema bellico. Lo scrittore e regista inglese stavolta si concentra sull'esperienza in Iraq di Ray Mendoza, ex Navy SEAL, incassando altri 4,8 milioni e portando il dramma che cattura in tempo reale un plotone di soldati mentre attraversa il territorio lacerato da rivolte a oltre 17 milioni. Il film, che ha un budget di 20 milioni, vede interpreti di primo piano tra cui la star di Stranger Things e I Fantastici 4: Gli inizi Joseph Quinn, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Noah Centineo, Michael Gandolfini e Charles Melton.