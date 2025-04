Un film Minecraft: Jack Black da record, il suo brano Steve's Lava Chicken entra nella classifica Top 100

La canzone-meme Steve's Lava Chicken di Jack Black presente in Un film Minecraft è diventato il brano più corto di sempre ad entrare nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.

La canzone dura appena 34 secondi e ha debuttato alla posizione numero 78 della Hot 100, raggiungendo anche il decimo posto nella classifica Hot Rock Songs. Secondo i dati raccolti da Luminate, la canzone ha totalizzato 7 milioni di stream soltanto negli Stati Uniti, tra il 18 e il 24 aprile.

La storia di Jack Black nella musica e il nuovo successo

Jack Black è da anni membro del duo comico-rock Tenacious D, e non è l'unico musicista di spicco presente nella colonna sonora di Un film Minecraft. Il brano principale, I Feel Alive, include alla batteria Dave Grohl dei Foo Fighters, Troy Van Leeuwen dei Queens of the Stone Age alla chitarra, e Roger Joseph Mannning Jr. dei Jellyfish alle tastiere.

Jason Momoa in una scena di Un film Minecraft

Steve's Lava Chicken ha battuto il record precedente di Beautiful Trip di Kid Cudi, che durava 37 secondi. Altri brani molto brevi che sono riusciti ad entrare nella Top 100 sono Deck the Halls di Nat King Cole e Pete Davidson di Ariana Grande, rispettivamente della durata di 1 minuto e 6 secondi e 1 minuto e 13 secondi.

Il boom al box-office di Un film Minecraft

In seguito alla sua uscita nelle sale, Un film Minecraft si è rivelato un vero e proprio successo commerciale, incassando oltre 800 milioni di dollari. I protagonisti sono Jack, Black, Jason Momoa, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Sebastian Eugene Hansen e Danielle Brooks.

Una scena di Un film Minecraft con Jason Momoa

Un film Minecraft racconta la storia di un fratello e una sorella che uniscono le forze con un leggendario costruttore di nome Steve: l'obiettivo è salvare il mondo di Minecraft da una malvagia strega.