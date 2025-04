Un altro piccolo favore: Blake Lively e Anna Kendrick nel nuovo trailer del film ambientato in Italia

Arriverà dall'1° maggio su Prime Video il film Un altro piccolo favore, sequel diretto da Paul Feig con star Blake Lively e Anna Kendrick, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

Il secondo capitolo della storia, basata sui personaggi creati da Darcey Bell, è stato scritto da Jessica Sharzer e Laeta Kalogridis.

Cosa racconterà il sequel

Nel film Un altro piccolo favore, in arrivo in streaming sulla piattaforma di Amazon, Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritrovano in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri.

Ecco il trailer:

Gli interpreti

Nel cast del film diretto da Feig, oltre alle due protagonsite, ci sono anche Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Elena Sofia Ricci, Lorenzo de Moor. Tra gli interpreti ci sono inoltre Henry Golding e Allison Janney.

Il trailer condiviso oggi online mostra Stephanie che si ritrova, a sorpresa, alle prese nuovamente con Emily durante la presentazione del suo libro. La sua ex amica le chiede inaspettatamente di farle da damigella d'onore alle sue nozze che si svolgeranno in Italia.

La situazione prima del matrimonio sembra sarà particolarmente tesa, tra ritorni legati al passato di Emily, intrighi, passioni e una svolta mortale, il tutto ambientato nella splendida cornice delle location scelte in Italia per le riprese.

Ecco il nuovo poster del film: