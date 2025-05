Prime Video: le novità di maggio 2025, da Un altro piccolo favore alle serie con Nicole Kidman e Jessica Biel

Tutti i titoli in uscita su Prime nel mese di maggio, tra produzioni originali e non. Ecco quello che vedremo, incluso il nuovo film con Anna Kendrick e Blake Lively e la nuova serie thriller con Jessica Biel.

Inizia un nuovo mese, maggio 2025, e su Prime Video arrivano nuovi titoli. Produzioni originali per film e serie tv, ma anche i titoli che il pubblico conosce già e ama.

Vediamo dunque cosa troveremo in piattaforma nel mese di maggio.

Le serie tv

Iniziamo dalle serie, tra cui troveremo nuove produzioni originali: la docuserie Octopus!, Overcompensating-L'inganno, Motorheads, e la serie thriller Sorelle sbagliate.

Octupus!, dall'8 maggio

Overcompensating - L'Inganno, dal 15 maggio

Motorheads, dal 20 maggio

Nove perfetti sconosciuti S2, dal 22 maggio (8 episodi: i primi 2 disponibili subito, nuove puntate in uscita ogni settimana)

Earnhardt, dal 22 maggio (4 episodi: i primi 2 disponibili dal 22 maggio, gli altri 2 dal 29 maggio)

Clarkson's Farm S4, dal 23 maggio (8 episodi: i primi 4 disponibili dal 23 maggio, i successivi rilasciati nei due venerdì seguenti)

Sorelle sbagliate, dal 29 maggio

Octopus è un documentario che trasporta gli spettatori nelle profondità ultraterrene alla scoperta di una delle forme di vita più intelligenti e misteriose della Terra, il polpo gigante del Pacifico. Nel documentario figura un eclettico mix di personaggi con un legame particolare con queste creature, dallo scienziato che cerca di salvarle, all'esploratore che cerca di capirle, passando per l'attore e comico nominato agli Emmy Tracy Morgan, che ne è ossessionato. Le loro avventure ci faranno ridere, piangere e mettere in discussione il nostro posto su questo pianeta.

Nove perfetti sconosciuti: Nicole Kidman in una scena

Overcompensating - L'inganno è una serie comedy corale ambientata in un college americano e incentrata sulla vita caotica e spericolata di Benny, ex giocatore di football e re del ballo di fine anno, che diventa subito amico di Carmen, outsider al liceo, ora decisa ad integrarsi a tutti i costi. Con l'aiuto della sorella maggiore di Benny e del fidanzato di lei, vera e propria leggenda del campus, Benny e Carmen si destreggeranno tra orribili appuntamenti, vodka aromatizzata e documenti falsi. Divertente e profondo, lo show esplora gli sforzi eccessivi che ognuno di noi compie per nascondere le differenze e adattarsi alle pressioni esterne mentre cerca di scoprire chi è davvero.

Motorheads è la storia adrenalinica di un gruppo di outsider che stringono un'improbabile amicizia grazie alla comune passione per le corse su strada, mentre si confrontano con le gerarchie e le regole del liceo.

Basato sul libro dell'autrice di bestseller Alafair Burke, Sorelle sbagliate è una miniserie thriller che racconta di tutte quelle cose orribili capaci di allontanare due sorelle e, alla fine, di farle riavvicinare. Chloe, una media executive di alto profilo, vive una vita da sogno con un affascinante marito avvocato Adam e il figlio adolescente Ethan, mentre la sorella separata Nicky lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto assassino scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, che cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte. Con Jessica Biel ed Elizabeth Banks.

Le altre serie

How to Get Away with Murder: Viola Davis, Tom Verica in una scena

Cover Affairs S1-5, dal 3 maggio

Le regole del delitto perfetto S1-6, dal 5 maggio

LEGO® DreamZzz: avventure nel Mondo dei Sogni S1, dal 15 maggio

One Piece S10, dal 20 maggio

I nuovi film

Di seguito, i film originali di Prime per maggio:

Un altro piccolo favore, dal 1° maggio

La Valutazione, dall'8 maggio

Viaggio di maturità: Maiorca, dal 30 maggio

Locandina di Un altro piccolo favore

In Un altro piccolo favore Stephanie Smothers ed Emily Nelson si ritrovano in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri. Con Anna Kendrick e Blake Lively.

In La Valutazione,in un prossimo futuro in cui la genitorialità è rigidamente controllata, la valutazione obbligatoria di sette giorni di una coppia che vuole un figlio si trasforma in un incubo psicologico e li obbliga a mettere in discussione le basi della loro società e cosa significa veramente essere umani.

In Viaggio di maturità: Maiorca, dopo tanto tempo chiusi in casa, gli studenti di una classe del liceo partono per Maiorca per celebrare il viaggio di fine anno. Ma, appena arrivati sull'isola, un maxi focolaio di Coronavirus li costringe a restare chiusi in quarantena in un hotel, senza poter uscire dalle proprie stanze. La pandemia gli ha già rubato l'ultimo anno, e ora non hanno intenzione di lasciarsi portare via anche questo momento. Non è la festa che avevano immaginato, ma sono determinati a viverla come meritano, tutti insieme. A qualunque costo.

I film, prime e seconde visioni

Alice, Darling, dal 7 maggio

Tin Soldier, dall' 8 maggio

Settlers - Colonia marziana, dal 13 maggio

Arkie e la magia delle luci, dal 14 maggio

A Working Man, dal 15 maggio

Adagio, dal 17 maggio

Boudica, dal 29 maggio

10 giorni con i suoi, dal 31 maggio

Tutti gli altri film