Un altro piccolo favore, Sharon Stone rimossa dal film 'senza motivo'

Sharon Stone ha raccontato di essere stata inaspettatamente rimossa dal film Un altro piccolo favore di Paul Feig, apparentemente senza alcuna ragione. La rivelazione dell'attrice è arrivata tra i commenti di un video.

La clip pubblicata su Instagram da E! News riguardava le voci su una presunta faida tra Blake Lively e Anna Kendrick. Tra i commenti è spuntato a sorpresa quello di Sharon Stone.

La rivelazione di Sharon Stone su Un altro piccolo favore

L'attrice ha raccontato che in origine era stata scelta per un ruolo nel sequel di Un piccolo favore salvo poi essere rimossa dal film senza alcun preavviso.

Anna Kendrick e Blake Lively in Un altro favore

"Adoravo il fatto di essere stata scelta e poi rimossa dal mio ruolo inaspettatamente e senza alcuna ragione. L'ho adorato" ha dichiarato Stone, senza nascondere una vena polemica nella sua frase.

Il ruolo mancato di Sharon Stone

La presenza nel cast di Sharon Stone non era mai stata annunciata ufficialmente quindi è difficile stabilire quale fosse il suo ruolo. Nel film figurano Allison Janney ed Elizabeth Perkins, entrambe sessantenni.

Le due interpretano Margaret McLinden e zia Linda McLanden ed è quindi possibile che Stone potesse essere stata inizialmente scelta per uno dei due ruoli.

Anna Kendrick in una scena di Un altro piccolo favore

Un altro piccolo favore, diretto da Paul Feig, è il sequel di Un piccolo favore, film del 2018 in cui Blake Lively interpreta Emily, un'abile truffatrice, mentre Anna Kendrick veste i panni di Stephanie, una vlogger per genitori. Ambientato sulle coste italiane, il sequel racconta le vicende di un matrimonio che si trasforma in un misterioso caso di omicidio. Nel cast Henry Golding e Andrew Rannells, con Michele Morrone nei panni dell'interesse amoroso di Lively.