Un altro piccolo favore, pioggia di critiche sul cappello oversize di Blake Lively: "Ridicolo"

Glamour sì, ma forse troppo: l'attrice Blake Lively non solo non colpisce in Un altro piccolo favore, ma viene contestato un outfit troppo eccessivo. Insomma, quel cappello non è proprio andato giù ai fan.

Non è certo il periodo migliore per Blake Lively, ma questa volta le polemiche nei suoi confronti sono tutte di stile. L'attrice, protagonista insieme a Anna Kendrick di Un altro piccolo favore, è al centro delle chiacchiere sui social a causa di un cappello troppo oversize visto nel film. Gigantesto, eccessivo, insomma: too much. E i fan non perdonano.

Blake Lively e il cappello di Un altro piccolo favore: un look che divide

Blake Lively

Nella scena incriminata che ha mandato i fan in delirio, Blake Lively, nei panni della sofisticata Emily Nelson, scende una sontuosa scalinata italiana sfoggiando un cappello a tesa larga che sembra uscito da una sfilata di haute couture. Che dire, Serena van der Woodsen non si dimentica così facilmente. Eppure questa volta il pubblico non ha potuto ignorare l'accessorio esagerato e sui social le battute si sono sprecate.

Su X un utente ha scritto: "Se non sapessi nulla del film e vedessi il poster... le dimensioni del cappello di Blake Lively mi porterebbero a credere che si tratti di una specie di film parodia". Su TikTok, invece, c'è chi invoca uno "sketch del Saturday Night Live in cui il cappello continua a crescere all'infinito". E ancora: "4 membri della troupe sono morti di fame a causa di quel cappello", dice un altro utente.

La scelta dietro il cappello "ridicolo" visto nel film

La sorpresa? Dietro quella scelta stravagante c'è proprio Blake Lively. Durante la première al SXSW Film & TV Festival, l'attrice ha confessato di aver acquistato il cappello in una piccola boutique di Capri. "È incredibile!", ha detto a People.

La costumista Renée Ehrlich Kalfus ha confermato: "Avevamo cappelli più piccoli, ma lei ha trovato quello gigante in un angolo del negozio". Anche il regista Paul Feig ha lodato il look della star: "È una dannata diva, ha saputo portare il cappello con grazia". Insomma, solo al pubblico sembra non essere piaciuto l'outfit.