Un altro piccolo favore: Blake Lively e Anna Kendrick a Capri nelle prime foto del sequel

La bellezza di Capri fa da sfondo alle bellezze di Blake Lively e Anna Kendrick, protagoniste di Un altro piccolo favore, in arrivo su Prime Video il 1 maggio. Paul Feig di nuovo alla guida del thriller sequel che si lascia alle spalle le atmosfere della periferia americana dark per abbracciare quelle più solari dell'Italia meridionale, come mostrano le prime foto.

Appena uscita di prigione, la socialite Emily (Blake Lively) invita la mamma vlogger diventata investigatrice privata Stephanie (Anna Kendrick) alle sue glamour nozze a Capri. Lì, le due donne si riuniscono mentre la felicità del matrimonio lascia ben presto il posto all'omicidio e al tradimento.

Nonostante la sua generale riluttanza a realizzare sequel, con Un altro piccolo favore, Paul Feig torna ad abbracciare i personaggi del primo film, Un piccolo favore, seguendone l'evoluzione. "Ho resistito alla possibilità di fare dei sequel dei miei film", ha spiegato a Entertainment Weekly. "Ma amo così tanto questi personaggi che ho pensato: 'Beh, c'è molto più divertimento con loro.' Ma questo significava portarli fuori dalla loro comfort zone."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Capri Mon Amour

L'idea alla base del sequel, che ha ossessionato a lungo Paul Feig, è quella di un matrimonio fashion a Capri, punto di partenza della storia. "Volevo vedere Stephanie gettata in questo mondo davvero ricco ed elegante e vedere come reagiva", aggiunge.

Il regista ha un legame personale con l'isola della Campania, luogo di vacanza preferito da lui e da sua moglie. "Capri è davvero un altro personaggio del film", spiega. "Ci torniamo ogni anno da 25 anni. Quindi conosciamo il posto, conosciamo le persone, sappiamo come funziona. È allo stesso tempo aperto al mondo e insulare per quanto riguarda la gente del posto. Ma sono anche molto accoglienti."

Per il film, a Feig è piaciuta "l'idea di un'isola da cui non si può fuggire a meno che non si prenda il traghetto o una barca". Aggiunge: "Ho intitolato il primo film Suburban Noir. Era un mistero che accadeva in pieno giorno. Chiunque può fare un film in cui è buio e spaventoso, ma se è in pieno giorno e tu dici: 'Oh mio Dio, cosa sta succedendo?' È davvero divertente. Quindi mi è piaciuta l'idea di fare qualcosa che abbia molti colpi di scena nell'ambientazione più bella dove tutto è colorato, bello, luminoso e soleggiato".