Un altro domani, le trame dal 3 al 9 luglio 2023

Le trame delle puntate di Un altro Domani, in onda su Canale 5 alle 16:00 dal 3 al 9 luglio 2023, sono disponibili grazie alle anticipazioni. La soap va in onda anche di sabato con un triplo appuntamento dalle 16:00 alle 18:45 circa e la domenica dalle 16:00 alle 16:55 circa.

Questa serie spagnola racconta la storia di Julia, una donna di 30 anni che vive nella Spagna contemporanea, e sua nonna Carmen, che nel 1950 sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale. Le loro vite si intrecciano in due epoche diverse. Per seguire Un altro Domani in streaming, in diretta e on demand, puoi visitare il portale Mediaset Infinity.

Lunedì 3 luglio

Erik è notevolmente stressato a causa della preparazione per la maratona. Per questo motivo decide di comunicare a Mario la sua decisione di non volervi più partecipare. Mario è convinto che Erik abbia tutte le capacità per vincere la maratona, ma è troppo esigente e non riesce a motivarlo. Intanto Julia, nonostante tenti in ogni modo di nasconderlo, è molto amareggiata per il nuovo articolo pubblicato che la riguarda e sfoga questo suo dispiacere sui dipendenti della bottega, adottando un comportamento dispotico con tutti. L'articolo è pieno di bugie, al giornale è stato dato spazio a un altro giornalista e questo ha fatto sì che Leo decidesse di lasciarlo. Leo cerca di dire la verità a Julia ma gli eventi gli impediscono di parlarle. A Rio Muni, Víctor chiede a Linda il favore di riportare quanto prima a Carmen i suoi sospetti su Patricia. Quest'ultima sembra tramare contro di lei e contro la candidatura del padre. Olga si scusa con Tirso per la sua gelosia nei confronti...

Martedì 4 luglio

Julia si rifiuta di ammettere che sta soffrendo per la rottura con Leo. La tensione aumenta a tal punto che arriva a prendersela con Olga, in bottega, costringendo quindi Elena a cantargliene quattro. Solo Tirso troverà il modo di farla aprire e rivelare i suoi sentimenti. Intanto, Mario spinge Erik a parlare con la madre che, dopo la fine della storia con Tirso, ha l'umore a terra. In Africa, Carmen finalmente perdona Victor per essere tornato a casa di suo padre e chiede aiuto al ragazzo per scrivere il discorso che Francisco leggerà alla cerimonia di presentazione della sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori. Patricia continua a osteggiare la candidatura di Francisco, temendo le ritorsioni di Ventura contro di lei e Francisco. Nel frattempo, Angel si scusa con Ines per aver sospettato di lei ed è sempre più intenzionato a scoprire la verità sull'omicidio di Alicia.

Mercoledì 5 luglio

Ventura cerca di riportare Angel dalla sua parte facendogli un'offerta. Carmen nel frattempo è molto impegnata con la cerimonia che sta organizzando per presentare la candidatura di Francisco come presidente del circolo Imprenditori. Carmen è convinta che Patricia stia tramando qualcosa e l'improvviso appoggio della donna alla candidatura di Francisco non la convince, Patricia tenta di dimostrarle che si sta sbagliando. Prendendo il telefono di sua madre Julia scopre che Diana si è iscritta a una chat di incontri e che sta chattando con un uomo di nome Antonio.

Giovedì 6 luglio

Dopo una conversazione piena di intenzioni, Julia e Tirso decidono di iniziare una nuova tappa della loro vita e non saranno gli unici ad avere quell'obiettivo a Robledillo. Diana, nonostante la paura, da' una possibilita' alla sua relazione virtuale con Antonio sotto consiglio della figlia. Mario si apre con Erik, raccontandogli di un periodo molto doloroso della sua storia familiare. Intanto, Dani e Chloe hanno fatto pace, ma lui non ha ancora confessato di essere lo stesso "Dani" di cui Chloe si è innamorata. Dani ha intenzione di parlare con Ribero prima della sua partenza per Berlino. Erik confessa che ha ripreso ad avere un bel rapporto con sua madre. A Rio Muni, una Carmen confusa vuole credere che Victor sia libero da qualsiasi colpa per il fallimento della candidatura di Francisco. Nonostante Victor si mostri sincero e chieda solo fiducia, Carmen non può dimenticare che è figlio di don Ventura.

Venerdì 7 luglio

Julia si confessa con Elena e ammette di non capire bene il comportamento di Tirso: dice di provare un sentimento molto forte per lei, ma non ha avuto problemi a riprendere la sua relazione con Olga. Diana è combattuta perché non è sicura di voler incontrare Antonio, l'uomo che ha conosciuto on-line. Ha paura di esporsi al fallimento, ma accettare di avere un appuntamento con lui le da' anche a una speranza di felicità. Erik sorprende Tirso e Olga insieme, chiedendo loro perdono e accettando, a modo suo, il loro rapporto d'amore. I due sono felicissimi di questo cambiamento nell'atteggiamento del ragazzo. Leo cerco di parlare con Julia, ma Diana cerca di impedirglielo. A Rio Muni, Carmen è pronta a lottare e vuole che suo padre don Francisco non ceda all'influenza di Patricia e che mantenga la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante gli ostacoli. Angel e Ines scoprono finalmente dove si trova il tenente Ibanez.

Sabato 8 luglio

Julia riceve la visita di Leo, intenzionato a guadagnarsi il suo perdono dopo essere riuscito a far ritirare gli articoli dal giornale. Leo promette che non ci saranno più articoli su di lei: ha restituito tutti i soldi guadagnati con quegli articoli e devoluto i proventi delle pubblicità sul sito a Sebas. Tuttavia Julia, ancora ferita per essere stata ingannata, non si sente ancora pronta ad accettare le sue scuse. Intanto Tirso fa visita a suo fratello in carcere per metterlo al corrente della sua relazione con Olga, ma la sua reazione è così inaspettata che l'albergatore ha paura di dire la verità a Erik. A Rio Muni, Carmen riflette sulla risposta da dare a Victor riguardo i suoi sentimenti, finché il ragazzo la sorprende con una proposta allettante. Questa proposta inaspettata le farà riconsiderare il suo futuro in Guinea, con grande tristezza di Kiros. Intanto, Ines e Angel continuano a collaborare per scoprire tutta la verità sull'omicidio di Alicia.

Francisco decide di continuare la sua candidatura alla presidenza del Circolo Imprenditori nonostante Patricia non lo appoggi. Carmen è convinta che Patricia stia cercando di ostacolare suo padre passando informazioni preziose a Ventura. Erik decide di perdonare la madre Olga e si riavvicina a lei. Nel frattempo, Tirso fa nuovamente visita a Jorge che lo esorta a contattare il suo avvocato, essendo quest'ultimo in possesso di informazioni importanti. Mario decide, insieme a Erik, di scrivere una lettera alla sorella che non vede e non sente da diversi anni. Julia, ancora delusa dal comportamento di Leo, confida la propria tristezza a Cloe, che cerca di farle capire l'importanza del confidarsi con gli amici riguardo il proprio malessere. Dani confessa finalmente a Ribero di essere un ragazzo trans. Francisco invita Carmen e Patricia a mettere da parte il rancore e a collaborare alla riuscita della sua candidatura.

Domenica 9 luglio

Julia e Mario esortano Diana a presentarsi all'appuntamento con Antonio, cosa che non avrebbero fatto se avessero saputo come sarebbe finita la serata. Erik riceve un'allettante offerta di lavoro a Tenerife e non sa se accettarla perché, nonostante ora le cose a Robledillo per lui vadano bene, l'idea di farsi una vita lontano dal paese lo tenta molto. In Africa, intanto, Carmen rifiuta la proposta di Victor di partire con lui per l'America perché non riesce a lasciare suo padre solo con Patricia. Carmen ha intenzione di fermare Patricia e non può permettersi che la faccia franca. Sebbene il ragazzo comprenda le sue ragioni, ne rimane estremamente deluso. Forse per lui è arrivato il momento di concentrarsi su sé stesso e partire da solo abbandonando la colonia una volta per tutte. Nel frattempo, Angel e Ines sono sempre più vicini a scoprire chi è stato ad assassinare Alicia. Ines però commette l'imprudenza di parlarne a Ventura, non sapendo che facendolo corre un grosso rischio.

Le trame della settimana nella clip caricata su Mediaset Infinity.